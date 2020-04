IL CONTAGIO

PORDENONE La provincia di Pordenone piange altre quattro vittime del Coronavirus, tra cui ancora due ospiti della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola, un'anziana che si trovava ricoverata all'hopice di San Vito al Tagliamento e il quinto cittadino di Caneva. Il bilancio dei decessi nel Friuli Occidentale sale così a 52 persone. Nella residenza per anziani di Castions ieri mattina è morta Augusta Bomben. Aveva 102 anni ed era l'ospite più anziana di tutta la struttura. Nata a Zoppola, aveva festeggiato il compleanno nella casa di riposo il 28 febbraio, quando ancora le visite erano concesse. Ultima di undici fratelli, prima del trasferimento nella struttura, aveva vissuto con il fratello Francesco e la cognata Maria. Al Santa Maria degli Angeli di Pordenone è morto invece il 79enne Nello Longo, originario di Azzano Decimo. Anch'egli era ospite della casa di riposo di Castions di Zoppola, che ieri è arrivata a contare 16 vittime dall'inizio dell'emergenza. Altro decesso anche all'ospite di San Vito al Tagliamento, dov'è scomparsa Adelia Allegretto, pensionata 90enne originaria di San Quirino. L'anziana era stata ricoverata a Pordenone.

A CANEVA

Comunità in lutto per la morte del 67enne Idelmo Rigo (in foto), imprenditore molto conosciuto in paese. Era stato uno dei primi contagiati del circolo di Fratta, dove gli anziani giocavano a carte. La sua lotta è durata un mese, ma ieri sera è stato sconfitto dal nemico invisibile all'ospedale di Pordenone. Ha lasciato due figli, Gabriele e Anna Chiara, e la moglie Marisa. Sino al primo pomeriggio di ieri, la provincia di Pordenone era stata protagonista del miglior dato relativo al contagio dall'inizio dell'emergenza: il report diffuso dalla Regione, infatti, alla casella contenente i nuovi malati del Friuli Occidentale faceva segnare uno zero sino ad oggi mai raggiunto. Nessun contagiato in 24 ore, ma il dato non era aggiornato con i numeri provenienti dall'ospedale di Pordenone, che nel tardo pomeriggio hanno sporcato la statistica. Nel reparto di Seconda medica, infatti, sono stati trovati positivi altri quattro pazienti ricoverati nei giorni scorsi. In regione, invece, sono stati registrati 25 nuovi malati, per un totale di contagiati che ha raggiunto quota 2.817 persone. I totalmente guariti sono 1.067. In provincia cala il numero degli attualmente positivi, sceso da 368 a 354 persone in un giorno. Undici guariti in più in 24 ore, per un totale di 194 persone. (ma)

