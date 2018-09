Mendicante offende chi non le dà i soldi: allontanata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MENDICANTIPORDENONE Non era la prima volta che metteva piede a Pordenone, soprattutto nei due giorni dedicati al mercato cittadino. Più di qualcuno si era già lamentato dei suoi modi, spesso offensivi e petulanti, ma evidentemente ieri mattina è arrivata la classica goccia in grado di far traboccare il vaso. E per una mendicante di nazionalità rumena ora le cose potrebbero mettersi male. Ieri mattina è stata avvicinata da due agenti della polizia locale in piazza XX Settembre. Gli uomini al servizio del comandante Stefano Rossi sono...