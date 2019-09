MEDIOEVO PRATA La giuria ha decretato i 10 vincitori del concorso artistico per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEDIOEVOPRATA La giuria ha decretato i 10 vincitori del concorso artistico per la rievocazione dei 600 anni di Prata medievale. La gara, fra gli studenti dell'Istituto comprensivo Federico Da Prata, prevedeva per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, la realizzazione di elaborati con tecnica di scrittura a caratteri antichi, di uno stemma o di un logo. Per la primaria di Villanova l'elaborato doveva essere focalizzato sull'uso dei colori, per Prata Centro su orti ed essenze dell'epoca, per di Prata di Sopra su costruzione di elmi,...