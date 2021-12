Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Pordenone proibita per i prossimi tre anni alla coppia di medici abruzzesi no vax che domenica scorsa hanno partecipato a una manifestazione di protesta nel parco di San Valentino, a Pordenone, nonostante uno dei due fosse in quarantena perché era positivo al Covid-19. Il questore Marco Odorisio ha disposto la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Pordenone. Durata tre anni. I due erano stati individuati lunedì mattina in...