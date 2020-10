CRO

AVIANO

Il caso di legionella che ha colpito un medico del Cro di Aviano ha destato senza dubbio preoccupazione anche se - come già scritto nel pezzo di ieri - non è assolutamente certo dobe il medico che lavora nel reparto di terapia intensiva abbia preso il batterio. A questo proposito la direzione del Cro ha deciso di inviare una nota.

«In relazione alle notizie in merito a un presunto allarme legionella al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, la Direzione dell'Istituto precisa che la situazione è sotto controllo e viene costantemente monitorata dal personale tecnico, di concerto con la Direzione sanitaria del Centro di riferimento oncologico di Aviano. Nei giorni scorsi - si legge sulla nota del Cro - l'Istituto aveva ricevuto notizie informali riguardo a un caso di legionella che coinvolge una propria dipendente, emerso a seguito di ricovero presso un altro ospedale. Non è stato ancora possibile risalire all'origine del contagio».

La direzione sanitaria del Cro ha immediatamente disposto verifiche approfondite sugli impianti idrici dell'ospedale: i risultati preliminari dei test non escludono la presenza del batterio, ma non costituiscono per ora motivo di allarme. I risultati di ulteriori analisi sono attesi nei prossimi giorni. Nel frattempo, come già era accaduto nei mesi estivi in seguito ad alcuni casi di legionella rilevati nel territorio di Aviano, sono state messe in atto tutte le misure di prevenzione e contenimento previste in questi casi. Nessun paziente o operatore ha manifestato sintomi. A titolo precauzionale, gli operatori del reparto in cui lavora la dipendente coinvolta sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria, con esito negativo».

