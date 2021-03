Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il picco si registra a Codroipo, con una percentuale monstre del 100 per cento. Ma anche nel Friuli Occidentale le cose non vanno male. Si sta parlando dell'adesione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale del Friuli Venezia Giulia. I dati sono stati comunicati ieri dal vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, al cospetto dell'Aula, riunita per i lavori del Consiglio. Nel dettaglio, in provincia di Pordenone, i medici...