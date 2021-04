Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CORTO CIRCUITOPORDENONE Così non va. E la voce è quella di più di un migliaio di famiglie che si sono stancate di sentirsi rispondere «la prossima settimana». In una campagna vaccinale che in regione è ormai decollata (il sistema macina record ogni giorno, avvicinandosi già all'obiettivo fissato dal premier Draghi) c'è un buco che sta facendo perdere la pazienza ai vertici politici del Fvg e soprattutto a tanti anziani: le...