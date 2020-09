IL BOLLETTINO

TRIESTE Si estende la lotta al focolaio derivato da una festa di laurea in Medicina che si è svolta dieci giorni fa in provincia di Pordenone. Il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria da ieri ha messo in campo un'azione di copertura a tappeto di tutti i contatti, allargando il raggio di indagine e iniziando ad effettuare i tamponi non solo a chi era presente al ricevimento, ma anche ad altre persone venute a contatto con potenziali pazienti positivi. Il protocollo è sempre lo stesso: rincorrere il virus e tracciarne gli spostamenti per cercare di ricostruire la catena del contagio. La situazione al momento sembra sotto controllo, ma saranno fondamentali i risultati che arriveranno nelle prossime ore.

IL MONITORAGGIO

Intanto in regione si torna a morire a causa (anche) del Covid-19. A perdere la vita, ieri, è stata un'anziana di 97 anni residente a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia. La donna era ricoverata da tempo a Cattinara (Trieste) e soffriva di importanti patologie non legate all'infezione da Coronavirus. Era però positiva al tampone. Crescono anche i pazienti in Terapia intensiva a Udine, che aumentano però solo di una unità: ora sono tre, contro i due di lunedì. Sostanzialmente stabili, invece, i ricoveri nei reparti Covid diversi dalle Rianimazioni. Quanto al contagio, ieri è stato registrato un lieve incremento dei nuovi casi, passati dai 17 di lunedì ai 20 (tra cui due minori stranieri non accompagnati e tre rientri dai Balcani) dell'ultima rilevazione. La crescita, però, è figlia soprattutto dell'incremento dei tamponi: lunedì erano stati 2.800, ieri circa 3.300 in Fvg. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 394 (11 più di lunedì). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 11 sono ricoverati in altri reparti. È stato registrato un nuovo decesso (349 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 20 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.806: 1.481 a Trieste, 1.203 a Udine, 840 a Pordenone e 270 a Gorizia, alle quali si aggiungono 12 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.063, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 373. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

Un caso di positività, infine, è stato riscontrato nell'area della Fincantieri di Monfalcone (Go). Sono state attivate tutte le procedure di sicurezza per circoscrivere il contagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA