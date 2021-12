NUOVE OPPORTUNITÀ

PORDENONE Il Cro di Aviano ha bandito 32 borse di studio per giovani interessati a lavorare nella ricerca e che desiderino approfondire il proprio percorso di studio con competenze specialistiche. Le borse (finanziate sia da fondi propri dell'istituto, ma anche dal 5 per mille e donazioni di associazioni) hanno in media la durata di un anno. Accanto alle tradizionali borse rivolte a giovani laureati in materie medico-biologiche (medici, biologi, biotecnologi, chimici, farmacisti) la novità dei bandi è che alcuni sono rivolti a laureati in statistica, matematica, informatica e bioinformatica, nonché in materie economiche e giuridiche, che desiderino acquisire competenze specifiche per la conduzione e la gestione della ricerca scientifica. Queste nuove figure professionali (maggiori informazione sui bandi nel sito del Cro) rivestono infatti un ruolo sempre più strategico nella sanità, dove la gestione e l'analisi di grandi quantità di dati, la produzione di statistiche e le applicazioni informatiche sono diventate parte integrante del lavoro quotidiano di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico come il Cro. Gli Irccs sono centri di alta specialità in cui, accanto alle prestazioni di ricovero e cura, vengono perseguite finalità di ricerca e viene svolta alta formazione nel proprio settore di competenza. Da oltre trent'anni, sono migliaia gli studenti che hanno completato la propria formazione specialistica al centro avianese.

Intanto oggi nel centro oncologico pedemontano si terrà il meeting organizzato con la Società Italiana di Cancerologia dedicato alle ultime novità riguardanti la medicina di precisione nei tumori al seno. Il convegno è organizzato dal dottor Gustavo Baldassarre e dal professor Fabio Puglisi e vedrà l'alternarsi di relatori di altissimo livello che si occupano di ricerca clinica e preclinica sul tumore al seno. L'avvio dei lavori sarà affidato al presidente della Sic Nicola Normanno, direttore del dipartimento di ricerca traslazionale dell'Ircss G.Pascale di Napoli.

Il meeting sarà diviso in due sessioni, dedicate alle recenti scoperte della ricerca preclinica e traslazionale e alla possibile applicazione clinica delle più rilevanti novità, nell'ambito della medicina di precisione. I relatori saranno collegati con un'ampia platea via web (a ieri circa 300 partecipanti registrati) mentre è prevista la partecipazione di una piccola delegazione presso la sala convegni del Cro. Tra i temi di particolare interesse i nuovi modelli di risposta a terapie a bersaglio-specifico e il monitoraggio delle terapie mediante l'utilizzo della biopsia liquida.

