Maturità, vietati infradito e bermuda

LA MATURITÁPORDENONE Già ieri le commissioni d'esame di maturità erano in plenaria, pronte a lavorare alacremente e con entusiasmo poiché la nuova maturità è stata accolta con favore. In fondo era da anni che si prevedeva di togliere il quizzone, attenzione e curiosità si prospettano per l'orale, secondo una modalità finora impensata. Il 97% degli studenti pordenonesi del quinto anno affrontano la notte prima dell'esame con il grande ripasso, ma soprattutto tenendo attivi i collegamenti social per scambiarsi le ultime impressioni e...