Maturità, il quizzone si gode l'ultimo anno poi va in pensione

LA MATURITÀPORDENONE Terzo round dello scritto e gli studenti della maturità 2018 saranno gli ultimi che approcceranno con questa modalità di test, definito dalla stampa quizzone, mentre i docenti sono sempre stati contrari rispetto a questo appellativo che in alcuni casi rischia di banalizzare il test predisposto dalla commissione interna. Va in pensione la terza prova (il prossimo anno ci saranno solo due scritti), da molti ritenuta iniqua, visto che è a discrezione degli insegnanti in commissione e, dunque, differente da classe a classe...