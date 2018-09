Mattone, decolla il boom degli affitti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATO IMMOBILAREPORDENONE Mercato immobiliare, dopo i periodi stanchi della crisi torna piuttosto conveniente investire nel mattone. Mai forse - almeno nell'ultimo decennio - come nei primi otto mesi di quest'anno il mercato delle locazioni nel Friuli occidentale è stato tanto dinamico. Nel corso degli ultimi mesi infatti la domanda di appartamenti in affitto è cresciuta fino a superare di gran lunga l'offerta di immobili da locare. Sul fronte della compravendita - secondo gli operatori - invece non siamo certo a un rallentamento, ma...