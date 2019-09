Massimo, il sarto delle due ruote inventa la e-bike più leggera al mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SARTO DELLA BICIPORDENONE «Ogni bici prodotta da noi, oltre al marchio, porta la scritta Eco-logic. Dove eco non sta solo per ecologico, ma anche economico. La bicicletta è sempre stata un mezzo popolare e così deve rimanere. Logic, dall'inglese, logico: perché non c'è nulla di più logico delle due ruote per spostarsi come avviene da 200 anni». È questa in sintesi la filosofia che accompagna il pordenonese Massimo Ottavio Pavan, fondatore della MopBike. Una start-up (che ha collaborato anche con il Politecnico di Milano) che nel...