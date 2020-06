LA CERIMONIA

PORDENONE A ricordare che l'emergenza non è passata restano le mascherine e il rigoroso distanziamento, ma la Festa della Repubblica segna, anche in piazzale Ellero dei Mille, un passo avanti verso il ritorno alla normalità. Ed è l'occasione, nel messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella affidato al viceprefetto Alessandra Vinciguerra, per ricordare le vittime del Covid-19 e il grande lavoro svolto in questi mesi dai prefetti, dagli amministratori locali, dalle autorità sanitarie e dalla Protezione civile. A poco più di un mese dal 25 aprile, che aveva visto il sindaco Alessandro Ciriani e il presidente dell'Anpi Loris Parpinel deporre da soli la corona al monumento ai caduti, e dal Primo Maggio quando una cerimonia in versione ugualmente ridotta si era svolta in piazza Maestri del Lavoro, ieri in piazzale Ellero si sono rivisti lo schieramento delle autorità attentamente distanziate e un sia pur modesto pubblico. A rappresentare le istituzioni, i parlamentari Luca Ciriani e Franco Dal Mas, l'assessore regionale Stefano Zannier, il vicesindaco di Pordenone Eligio Grizzo, il comandante del distaccamento della 32ma Brigata Ariete e il viceprefetto Vinciguerra. Proprio a quest'ultima è stato affidato il compito di rendere omaggio al monumento e di riportare il messaggio del presidente della Repubblica ai prefetti, inevitabilmente dedicato all'emergenza per ricordare fra l'altro il ruolo degli stessi rappresentanti del governo sul territorio e le molte vittime della malattia «fra quanti la hanno affrontata per motivi professionali o per incarichi ricoperti». «Ma la crisi - sottolinea ancora Mattarella nel suo messaggio, evidenziando le ricadute sociali ed economiche provocate dalle disposizioni per frenare la diffusione del virus - non è terminata e tanto le istituzioni quanto i cittadini dovranno ancora confrontarsi a lungo con le sue conseguenze e con i traumi prodotti anche nelle dimensioni più intime della vita delle persone». Per il futuro, dunque, il presidente esorta i prefetti «a una paziente attività di mediazione sociale e di tessitura e confronto con le altre autorità locali per definire, in ciascun territorio». Così, invece, il senatore forzista Dal Mas: « Oggi più che mai, come ha ricordato il presidente Mattarella, è necessario mettere da parte le divisioni. Sin dall'inizio della crisi Forza Italia ha tenuto una linea di responsabilità e disponibilità alla collaborazione. Senza Europa non c'è via d'uscita. Ne prendano atto i sovranisti e populisti dell'una e dell'altra parte».

Lara Zani

