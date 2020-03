MASCHERINE

PORDENONE «È arrivata l'attesa fornitura di 200 ila mascherine, di tipo chirurgico a tre veli, a beneficio degli operatori del Sistema sanitario regionale: questo consentirà di far lavorare in sicurezza gli operatori per circa una settimana». A comunicare la notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile del Fvg, Riccardo Riccardi, che, dalla sede operativa della Protezione civile regionale di via Natisone a Palmanova (Udine) fa sapere che la fornitura arrivata oggi rappresenta il primo di una serie di ordini che sono stati effettuati dalla Protezione civile del Fvg di concerto con l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs) e che «la prossima settimana dovrebbero arrivarne altrettante di medesima provenienza». «Grazie all'intervento del Dipartimento nazionale di Protezione civile - ha spiegato Riccardi - il materiale arrivato dall'India all'aeroporto di Fiumicino (Roma) è stato sbloccato e fatto ripartire con un autotreno fino all'interporto di Pordenone, dove ha sede il magazzino regionale centrale della Sanità. Protezione civile e Arcs - riferisce ancora Riccardi - stanno lavorando assieme per reperire su tutti i mercati il numero maggiore di dispositivi di protezione individuale: sono già stati ordinati altri stock, per oltre due milioni di pezzi, presso numerosi fornitori che, a prezzo congruo, forniranno sia mascherine chirurgiche che di tipo Ffp2, tute di protezione e altro materiale».

Resta il fatto che le mascherine che arriveranno non sono ancora sufficienti. Proprio per questo la Regione, ma anche altri enti stanno cercando di reperirne altre in modo da mettere in sicurezza tutti gli utenti. Oltre a medici, infermieri e a tutti gli operatori socio sanitari che operano negli ospedali e nelle strutture pubbliche, le mascherine servono anche agli operatori delle cooperative che già nei giorni scorsi hanno sollevato la necessità di interventi urenti. Nei prossimi giorni ne dovrebbe arrivere un altro carico. Per ora sono già pronte queste duecentomila.

