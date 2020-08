TRA LE BANCARELLE

PORDENONE Più sorveglianza e maggiori controlli ieri mattina durante il mercato settimana di Pordenone. Più pattuglie della Polizia comunale a piedi hanno percorso le vie dell'intera area in cui si sviluppa il nuovo mercato settimanale per verificare il rispetto anche delle regole anti-Covid. Non sono scattate sanzioni, ma diverse sono state le raccomandazioni che gli agenti del Corpo dei vigili urbani ha trasmesso ai cittadini tra le bancarelle. Soprattutto rispetto all'utilizzo delle mascherine. Nell'intera area del mercato, essendo all'aperto, non vige l'obbligo di indossare il dispositivo che copre naso e bocca. Ma, pur essendo all'aperto, siccome molto frequentato in particolare a ridosso della bancarelle, c'è il rischio che possano creare degli assembramenti. E in questi casi, se non ci sono le condizioni che garantiscono il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, la mascherina va indossata. Spesso però le persone non lo sanno o se lo dimenticano. La Polizia comunale ha anche ricordato a più di qualche ciclista che nell'area del mercato le biciclette sono off-limit: si può transitare solo con il mezzo accompagnato a mano. Anche in questo caso non sono scattate sanzioni. Ai ciclisti veniva però ricordato il rispetto delle normative previste.

