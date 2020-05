LE MASCHERINE

PORDENONE Se in città e in provincia, la Fase due è iniziata all'insegna della quasi totale omogeneità nei comportamenti dei singoli cittadini, non lo stesso si può dire della situazione respirata nelle farmacie del territorio. La nuova realtà, cioè quella che coincide con la fine del lockdown più duro e con la ripartenza sia degli spostamenti che di molte attività produttive, dovrebbe coincidere con l'uso massivo dei dispositivi di protezione, da indossare praticamente ovunque per ridurre il tasso di circolazione del virus. E la gestione commissariale dell'emergenza, guidata a livello nazionale da Domenico Arcuri, ha sfornato in questo senso un assist decisivo: le mascherine, quelle chirurgiche, devono essere vendute a 50 centesimi più Iva (l'imposta è rimasta del 22 per cento), quindi al consumatore circa 61 centesimi. Ma non dappertutto la decisione è diventata realtà, perché soprattutto a Pordenone, nel cuore della provincia, quella che emerge è una situazione a macchia di leopardo. Come dire che ci sono intere zone della città in cui le mascherine a quel prezzo non si trovano.

LE DIFFERENZE

Le mascherine chirurgiche, secondo la decisione del commissario straordinario Arcuri, devono essere vendute al cliente a 50 centesimi più Iva l'una. Ma non tutte le farmacie hanno a disposizione il materiale. Nel viaggio in città, infatti, non sono rari i banconi ai quali si assiste a una risposta negativa. Il primo problema riguarda l'approvvigionamento del materiale, che ad esempio ieri non era disponibile da Zardo, a Borgomeduna. Già da oggi, però, le forniture dovrebbero riprendere e il prezzo sarà quello fissato.

IN CENTRO

In corso Vittorio Emanuele a Pordenone, invece, la prima farmacia che si incontra procedendo verso il municipio ammette di non avere a disposizione le mascherine vendibili a costo calmierato. Ci sono tutte le altre, con i costi fissati prima della decisione del commissario straordinario. Anche lì i dispositivi a basso costo dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, ma alla partenza della Fase due era fondamentale poter garantire ai cittadini il materiale per proteggersi a prezzo calmierato. Altre farmacie, invece, hanno risposto presente e hanno iniziato a smerciare le mascherine chirurgiche a prezzo fisso. È il caso ad esempio delle rivendite comunali, come quelle di via Montereale e viale Grigoletti. Lì i dispositivi chirurgici non costano un centesimo in più rispetto al prezzo stabilito a livello centrale. E poi ci sono casi come quello di piazza Risorgimento, dove le mascherine si vendono a 50 centesimi l'una da diversi giorni. E lo si fa anche se gli stessi dispositivi sono stati acquistati dal titolare della farmacia a un costo più alto.

M.A.

