Marchiori furibondo: è una pazzia escludere manifestazioni trentennali

PESANTI ACCUSEPORDENONE L'esclusione di alcune manifestazioni di punta della categoria dai contributi regionali sul turismo lo ha fatto andare su tutte le furie. Il presidente di Ascom-Confcommercio di Pordenone Alberto Marchiori è noto per non mandarle a dire. E dopo il taglio ai contributi, non solo alla storica Incontriamoci a Pordenone (quest'anno celebrerà la trentacinquesima edizione), ma anche dei Giovedì sotto le Stelle (organizzata da Sviluppo e Territorio) e di Arte e spettacoli nei borghi più belli d'Italia in provincia e...