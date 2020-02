L COMMENTI

PORDENONE Per piattaforme virtuali che stanno facendo registrare volumi d'affari senza precedenti, c'è un commercio al dettaglio che sta soffrendo. Nel 2019, tra il ring e zona limitrofe al centro, per 25 negozi che hanno abbassato le serrande ce sono stati 50 che hanno aperto. Ma non bastano dei dati per risollevare le sorti del commercio cittadino. È necessario pensare ad un qualcosa di innovativo, strettamente collegato con il territorio, per tenere testa all'online. «Non si tratta di fare la concorrenza a qualcuno - sottolinea Alberto Marchiori, presidente provinciale di Ascom-Confcommercio - ma di evitare il rischio di essere travolti dalla tecnologia. L'e-commerce deve essere colto come un'opportunità. È chiaro che servono iniziative mirate e progetti da condividere con più attori in campo: da soli non si va da nessuna parte». L'assessore Emanuele Loperfido promette nuova linfa per il terziario anche nei quartieri. «Dopo i 100mila euro erogati lo scorso anno a decine di attività afferma per il 2020 ne abbiamo già messi a bilancio, sempre per gli esercenti della periferia, altri 50mila. È comunque un qualcosa in più rispetto al nulla di chi, prima di noi, ha amministrato per 15 anni. Ma non possiamo fare finta di niente soprattutto di fronte alla crisi con perdite, a doppie cifre, che molti commercianti stanno affrontando. Quello della rigenerazione dei quartieri è un processo lungo, che non può decollare e subito vedere i risultati. Vicino a politiche mirate dell'amministrazione è necessario, sempre più, che anche il tessuto sociale faccia la propria parte. A cominciare proprio dall'organizzazione di eventi ed iniziative».

