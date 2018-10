Maratonina e mercatini Traffico in tilt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUNGHE CODEPORDENONE Traffico in tilt ieri mattina nel centro cittadino di Pordenone. La concomitanza di più eventi ha causato - in particolare nella tarda mattinata - diversi imbottigliamenti e rallentamenti con conseguenti disagi. Molte strade erano state chiuse sin dalle primissime ore della mattina per consentire di delimitare - con transenne e percorsi - il tracciato della maratonina dei borghi: centinaia di podisti hanno invaso la città attraversandola e toccando anche i quartieri prima dell'arrivo in centro. Ma la maratonina...