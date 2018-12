Maratona Telethon, raccolta record da Bo-Frost

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La maratona per Telethon in regione ha raccolto oltre 507 mila euro: con Udine a fare la parte del leone con 467 mila, Trieste 23 mila, Pordenone 12 mila e Gorizia 3.600. Anche Bo-Frost, per il sesto anno, ha partecipato alla raccolta fondo: 135 mila euro per sostenere Fondazione Telethon e la ricerca italiana sulle malattie genetiche rare. La più importante azienda italiana della vendita a domicilio di specialità surgelate conferma ancora una volta di saper coinvolgere i propri clienti e collaboratori sul fronte della solidarietà: Bofrost...