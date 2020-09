MANUTENZIONE

PORDENONE Problemi di infiltrazione al soffitto del cimitero di Roraigrande. I loculi appaiono rovinati in cattivo stato di conservazione. Nonostante i lavori di ripavimentazione svolti nei mesi scorsi dal Comune di Pordenone, sembrerebbe che la struttura del camposanto del quartiere presenti ancora dei problemi. Infatti le condizioni attuali del soffitto, soprattutto quando piove abbondantemente, impediscono il drenaggio dell'acqua e fanno sì che i loculi si bagnino e si formi del calcare ben visibile ad occhio nudo. Così i vani murari destinati alla sepoltura appaiono brutti e rovinati.

A segnalare il problema è stata un'abitante di Fontanafredda che ha in concessione (non gratuita) proprio nel cimitero di Rorai quattro loculi. «Fosse un servizio gratuito - ha scosso la testa - potrebbe anche non importarmi. Io però pago per ogni singola cella e vorrei potessero essere tenute in buone condizioni». A suo dire le infiltrazioni rischiano di causare dei danni anche al pavimento appena sistemato. Dunque, la domanda che si è posta, in modo spontaneo, è stata questa: «Perché lasciare il lavoro a metà e non sistemare anche il soffitto?».

La questione è stata portata all'attenzione dell'assessore Walter De Bortoli, che ha seguito l'opera di ripavimentazione del cimitero. L'esponente della giunta Ciriani ha compiuto un sopralluogo nei giorni scorsi e ha notato che, effettivamente, né il soffitto né i loculi sottostanti si trovano in buone condizioni. «Mentre il pavimento aveva urgenza di essere ristrutturato - ha sottolineato - poiché era in pessimo stato, sconnesso e pericolante, il problema che riguarda il soffitto è di tipo estetico. Infatti - ha aggiunto - il materiale di cui sono fatti i loculi più vecchi è scuro e quindi non nasconde il colore chiaro del calcare, che viene depositato naturalmente dalla pioggia. La questione non potrà essere completamente risolta, poiché la struttura è datata. Ad ogni modo mi impegnerò per far sì che la parte del soffitto interessata dalle infiltrazioni venga stuccata, anche se non escludo che il problema non si possa ripresentare in altre zone del cimitero».

Buone notizie, invece, arrivano da Torre dove, in anticipo rispetto al ruolino di marcia, si è concluso il primo lotto dell'intervento relativo all'ampliamento del camposanto. Sono stati realizzati 200 loculi, 144 ossari dei quali la metà sono stati già assegnati. È quindi possibile presentare la domanda per ottenere la concessione in uso temporaneo degli spazi realizzati che, per i loculi e gli ossari, è fissato in quarant'anni, mentre la durata della concessione per le cappelle di famiglia è prescritta per novantanove anni. È previsto anche un secondo lotto che, a conclusione del progetto, porterà ad avere 229 ossari, 619 loculi su un campo di inumazione di 1.050 metri quadrati.

