IL COMITATO DECISIVO

PORDENONE Eventi e Coronavirus, lunedì sarà il giorno chiave in Prefettura. Dopo il vertice che ha riguardato l'applicazione sul territorio dell'ordinanza del ministero della Salute su discoteche e mascherine, ne andrà in scena un altro. Stavolta sul tavolo ci sarà il rischio correlato allo svolgimento degli eventi in calendario in provincia nelle prossime settimane, con due date cerchiate in rosso: la Sagra dei Osei di Sacile e il Medioevo di Valvasone. Se fino a qualche settimana fa la strada sembrava in discesa, ora il clima è cambiato. Non tanto per il rialzo dei contagi, che in Friuli Venezia Giulia è assai contenuto, quanto per la necessità di evitare quanto più possibile ogni forma di assembramento incontrollato in vista della riapertura delle scuole, obiettivo da centrare a livello sia nazionale che locale. E allora anche gli eventi già fissati sono finiti sotto la lente della Prefettura. Lunedì si terrà il comitato ad hoc per stabilire se le manifestazioni in programma saranno in grado di rispondere ai criteri di massima sicurezza oppure se sarà il caso di ripensarci e di rinviare le date a tempi migliori.

«Valuteremo tutte le documentazioni - ha spiegato il viceprefetto di Pordenone, Alessandra Vinciguerra -, anche perché oltre al problema rappresentato dalle norme anti-contagio c'è quello relativo alla sicurezza generica, che eravamo già abituati ad affrontare». Ma è ovvio che la decisione sarà presa sulla base del divieto di assembramenti, un criterio scivoloso soprattutto quando si parla di eventi con migliaia di persone come la Sagra dei Osei di Sacile o il Medioevo di Valvasone. Al momento sembrerebbe più certa la conferma del secondo evento rispetto al primo, dal momento che gli organizzatori della rievocazione medievale di Valvasone hanno previsto un sistema basato sull'ingresso a pagamento del pubblico. «Un criterio che aiuta a scaglionare le presenze», riflettono dalle stanze della Prefettura di Pordenone. Più dubbi per quanto riguarda la Sagra dei Osei, anche se la decisione finale sarà presa solamente lunedì.

Durante il comitato in Prefettura, però, non si parlerà solamente dei due eventi clou della fine dell'estate. Si farà un ragionamento sulle manifestazioni in genere. «Si tratta di eventi positivi, perché sono in grado di favorire il rilancio e la socialità tra le persone - conferma Vinciguerra -, ma è altrettanto vero che ogni singola situazione che può prevedere la presenza di molte persone nello stesso luogo rischia di diventare pericolosa per la diffusione del virus». In poche parole, si cammina sulle uova.

