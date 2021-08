Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SIT-INPORDENONE Erano più di settecento, quasi ottocento. Sono diventati quattrocento. Presenze dimezzate, ieri, per la seconda manifestazione contro i vaccini e l'uso esteso del green pass in piazza XX Settembre a Pordenone. E c'è anche chi, alla vista di un più nutrito spiegamento di forze dell'ordine, ha preferito prendere bandiere e cartelli e piazzarsi al bar per un aperitivo, lasciando così la piazza ai più temerari. Alla fine,...