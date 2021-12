COMUNE

PORDENONE Nella sala mostre dell'ex Provincia, nell'immobile di largo San Giorgio, troveranno spazio la sede dell'Unicef, con tanto di baby pit-stop, e una ludoteca per bambini. Il tutto, qualora il cronoprogramma dei lavori dovesse essere rispettato, dovrebbe concretizzarsi entro marzo. A darne notizia è il sindaco Alessandro Ciriani, che ha visto con particolare favore le iniziative che decolleranno a partire dalla prossima primavera. Nel baby pit-stop le mamme potranno sentirsi a proprio agio ad allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino. Per quanto riguarda la ludoteca, invece, gli spazi saranno destinati a quei bimbi i cui genitori saranno costretti ad assentarsi per qualche ora.

A proposito di servizi, sembra ormai certo il passaggio di consegne tra il Comune e una delle società partecipate (Gea o Gsm) per quanto riguarda gestione e manutenzione dei cimiteri della città. Una soluzione, qualora si dovesse concretizzare, che andrebbe a favore dell'ente che, a quel punto, non dovrebbe più impiegare personale della squadra degli operai. «I numeri spiega Ciriani parlano di evidenti carenze dal punto di vista dell'organico. Senza contare, poi, che tra malattie, ferie e permessi vari il rischio è che i servizi cimiteriali possano subire dei contraccolpi. Credo, pertanto, sia opportuno esternalizzarli e magari darli in gestione in tempi rapidi a Gea, che per statuto potrebbe già prendersene carico, oppure a Gsm. E questo anche nell'ottica di una valorizzazione delle nostre società in house». Per quanto riguarda lo stato di manutenzione dei cimiteri, le condizioni sono buone. «Anche se sottolinea il sindaco è bene pensare al futuro e a un loro progressivo ampliamento. Le morti, lo dicono i dati, stanno purtroppo sorpassando le nascite». A questo proposito l'amministrazione comunale sta pensando all'allargamento di quello di Villanova e al completamento di quello di Torre. Qui è previsto un secondo lotto di lavori che, a conclusione del progetto, porterà ad avere 229 ossari, 619 loculi e un campo di inumazione di 1050 metri quadrati. Nella prima tranche erano stati realizzati 200 loculi, 144 ossari e 6 tombe gentilizie di famiglia. Nonostante l'interruzione dei lavori a marzo 2020 dovuta all'emergenza Covid, l'opera pubblica, realizzata grazie a un progetto di finanza, è stata ultimata prima dei tempi stabiliti.

