L'ALTRA EMERGENZAPORDENONE Una nuova emergenza investe il mondo dell'assistenza ai malati in provincia di Pordenone. In tre delle principali Rsa del Friuli Occidentale, infatti, manca la presenza medica fissa. E i responsabili di vertice delle strutture devono fare la spola da una residenza a un'altra per garantire comunque i controlli e il presidio medico, con notevole dispendio di energia e un abbassamento della qualità media del servizio....