PORDENONE Il bollettino, stilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, contiene 176 pagine di nomi, manager più o meno noti a livello nazionale collegati al settore pubblico. E tra loro ci sono anche nove figure del Fvg. Il documento raccoglie i dati su reddito e patrimonio degli amministratori inclusi nella lista. Per quanto riguarda i redditi, essi comprendono sia le indennità di funzione percepite in qualità di amministratori delle singole società che i guadagni che derivano da altre attività. I dati fanno riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2019. In provincia la figura più nota è quella di Michelangelo Agrusti, attuale presidente di Confindustria Alto Adriatico. Le cariche facevano riferimento alla presidenza della Fabbrica modello (società di Unindustria) e alla vicepresidenza del Polo Tecnologico. Il reddito complessivo ammontava a 180.234 euro. La situazione patrimoniale comprendeva la presidenza del cda dell'azienda Cold solution srl e della Luxury interiors factory srl, nonché la vicepresidenza della società Il Tredici srl, editrice dell'omonimo canale televisivo. Quanto agli immobili, il documento riporta il 22,2 per cento di un terreno in comproprietà a Mottola (Ta). Collegato alla provincia di Pordenone è anche l'udinese Silvio Brusaferro, attuale presidente dell'Istituto superiore di sanità. Nel 2019 era membro dell'Organismo indipendente di valutazione della Azienda sanitaria Pordenonese, oggi Asfo. Lo stato patrimoniale comprendeva due abitazioni a Udine e una Peugeot 807, per un reddito totale di 127.330 euro. A Trieste ci sono Patrizia Andolfatto (presidente di Aries Scarl, società in house della Camera di Commercio Venezia Giulia) con 88.962 euro (due fabbricati a Trieste, una Peugeot 107 e una Mercedes A180), Pierluigi Medeot (segretario della Camera di Commercio Venezia Giulia, 151mila euro), Stefano Casaleggi (direttore generale dell'Area Science Park, 170mila euro), Stefano Pace (sovrintendente del teatro Verdi di Trieste, 116mila euro e una Toyota Yaris), Antonio Paoletti (220mila euro, ex presidente di Aries Scarl, presidente di Uniontrasporti, consigliere dell'Interporto di Trieste, una Bmw e una barca a vela) e Sergio Paoletti (presidente dell'Area Science park, 148 mila euro). A Udine figura solo Maria Lucia Pilutti, segretario generale della Camera di commercio e consigliere di Confidi. Nello stato patrimoniale un fabbricato a Lignano e il 10 per cento della società Le Magnolie di Latisana, per un totale di 159mila euro.

