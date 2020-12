IL BOLLETTINO

PORDENONE Si erano contagiate probabilmente in casa, a Sacile, dove vivevano assieme. E il virus le ha strappate entrambe alla loro famiglia a 24 ore di distanza l'una dall'altra. Eufemia Carli, vedova Naibo, è morta all'ospedale di Pordenone il 27 dicembre. Anche sua figlia, Maddalena Naibo, era ricoverata al Santa Maria degli Angeli. E il 28 dicembre è stata vinta dallo stesso destino crudele che 24 ore prima le aveva tolto la mamma. E la comunità di San Odorico, a Sacile, è in lutto per una doppia perdita all'interno di una famiglia distrutta dal Covid-19. Per mamma e figlia non c'è stato nulla da fare. I funerali saranno celebrati domani in forma congiunta.

Ventiquattro ore drammatiche anche in casa di riposo a San Vito, dove hanno perso la vita cinque anziane: Velia Vadori (95 anni), Liliana Pagura (zoppolana di 85 anni), Ancilla Sartori (91), Ariberta Garlatti (97) e Teresa Galasso (104 anni, la più anziana della residenza). A Spilimbergo addio a Francesco Lenarduzzi (89) di San Giorgio e a un uomo di 73 anni. Nella residenza dell'Asp i positivi sono 171 su 180. A Pordenone è morto Augusto Perosa. Aveva 92 anni ed era il padre di Primo Perosa, ex segretario generale del Comune di Pordenone. Augusto aveva suonato anche nella Filarmonica.

Ieri si è notevolmente abbassato (all'8,2 per cento) il tasso di contagio sui tamponi in Fvg: sono stati trovati 685 casi su 8.294 test. Quattordici i decessi in regione, a cui vanno aggiunte sette vittime pregresse. I ricoveri nelle terapie intensive sono 60 mentre quelli in altri reparti ammontano a 655 unità. I totalmente guariti sono 34.086, i clinicamente guariti 872, mentre le persone in isolamento sono diminuite raggiungendo quota 11.062. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 35 casi di positività tra le persone ospitate, nonché 16 tra gli operatori Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Asufc le positività al Covid di 14 infermieri, due terapisti della riabilitazione, due collaboratori tecnici, cinque medici e un Oss; nell'Asugi di sei infermieri, quattro medici, due operatori tecnici e tre Oss; nell'Asfo di tre infermieri, un operatore tecnico, un'ostetrica e cinque Oss.

