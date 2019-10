Maltrattamenti Un doppio corso per imparare a riconoscerli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un corso per riconoscere e gestire la violenza domesticaSi svolgerà il 10 ottobre e il 7 novembre a Casa Maran. L'Aas.5 lo propone a personale medico, infermieristico ed esterno. La cronaca fa emergere episodi quasi quotidiani di violenza sulle donne, con perdita in vite umane. Meno noto è l'aspetto relativo all'enorme impatto sulla salute. Pertanto è stato deciso di predisporre una formazione specifica all'interno dell'Azienda.È oramai appurato, infatti, come la violenza domestica sia un fattore di rischio a se stante per lo sviluppo di...