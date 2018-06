Maltempo, pioggia e vento in provincia Voragine in strada aperta in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MALTEMPOPORDENONE Tempo decisamente bizzarro con temperature ben oltre la media stagionale, almeno per quanto riguarda il mese di maggio, e piogge regolari, a tratti piuttosto intense, in questa prima parte di giugno. E i meteorologi non prevedono nulla di buono per i prossimi giorni. Ieri mattina, in particolare, un violento temporale si è abbattuto sulla Destra Tagliamento colpendo soprattutto il Sanvitese e la fascia della Pedemontana. In meno di un'ora sono caduti, soprattutto tra Vivaro e San Vito al Tagliamento, dai 10 ai 12 millimetri...