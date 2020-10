MALTEMPO

PORDENONE Manutenzione delle paratoie da posizionare sul ponte di Adamo ed Eva in caso di pericolo di tracimazione del Noncello. Una struttura fondamentale a difesa di Pordenone quando il fiume, specialmente tra ottobre e novembre, in concomitanza con le abbondanti precipitazioni piovose, si alza sino a rompere gli argini. Ieri mattina quindici volontari della Protezione civile hanno testato l'efficienza delle barriere anti allagamento. Un test propedeutico ad un'eventuale stato di emergenza.

ALLERTA

Per la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo: sono previste, dalle prime ore della mattina, piogge diffuse (da abbondanti a intense). Un addestramento in piena regola. Nel corso della mattina, approfittando della bella giornata di sole, sono state eseguite diverse attività: dal montaggio delle paratie per lo sbarramento del ponte di Adamo ed Eva, alla telonatura dell'argine, dalla sorveglianza degli argini al contenimento dei fontanazzi. Le operazioni sono state seguite con attenzione dall'assessore Emanuele Loperfido, che ha la delega alla Protezione civile: «Grazie a tutti i volontari, già impegnati in questo periodo in una serie di attività legate all'emergenza Covid. Oggi (ieri per il lettore, ndr) ha evidenziato lo stesso Loperfido quindici di loro sono impegnati in un'importante attività. L'anno scorso a metà novembre, quando il livello del Noncello si era alzato in maniera preoccupante, le paratie erano state montate in meno di un'ora. Strutture così importanti devono essere mantenute in buono stato e, soprattutto, è necessario formare il personale affinché, in tempi rapidi, le barriere vengano montate in sicurezza e con rapidità».

PROTEZIONE CIVILE

Dello stesso avviso Fabio Braccini, coordinatore della Protezione civile di Pordenone: «Il nostro gruppo spiega si sta dimostrando particolarmente attento alla prevenzione di tutti i presidi idraulici presenti in città. Un'attività di addestramento, quella svolta su ponte di Adamo ed Eva, che ha visto coinvolti anche i nuovi iscritti. A loro è stato spiegato anche come utilizzare le motopompe». A Pordenone la situazione idrogeologica è critica. Lo ha detto, di recente, anche l'Autorità di bacino di Venezia che ha indicato Pordenone come punto focale. Da una parte c'è il Noncello, dall'altra il Meduna. Tra la città e i due corsi d'acqua esiste un legame forte ma guai a sottovalutarne i rischi quando, in concomitanza con l'arrivo delle piogge abbandonati, cominciano ad ingrossarsi sino a tracimare. Era successo nel 2002, quando una grande piena aveva affondato la città. Senza dimenticare, poi, l'evento dell'anno scorso.

I QUARTIERI

I problemi maggiori riguardano, in particolare, i quartieri di Vallenoncello e Villanova. Non mancano in Comina e nemmeno nell'area del centro compresa tra via Riviera del Pordenone e via Martiri Concordiesi. Lì quando il Noncello rompe gli argini, le strade vengono chiuse per la presenza di abbondante acqua sulla carreggiata, così come viene interdetto l'utilizzo del parcheggio dietro il Tribunale. Se per Valle sono previsti degli interventi, che una volta attuati dovrebbero mitigare la situazione, per Villanova le cose sono più complicate. Il quartiere si allaga per la mancanza di presidi tali da contenere un'eventuale esondazione del Meduna. E' l'unico territorio, da Pordenone a Pasiano, passando per Fiume Veneto e Cordenons, per il quale agli inizi del secolo scorso non sono stati realizzati dei corpi arginali. Ora, a spanne, ci vorrebbero qualcosa come 15 milioni di euro per realizzare 4 chilometri di argine con tanto di opere complementari.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA