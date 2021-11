Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MALTEMPOPORDENONE Fortunatamente la perturbazione dell'altra notte non ha causato seri problemi al territorio del Friuli Occidentale. Ci sono stati alcuni allagamenti di scantinati, si sono ingrossati alcuni fiumi, ma gli interventi dei vigili si sono limitati a poche unità. Il maltempo, però, non è finito. Una nuova perturbazione è prevista per i prossimi giorni e proprio per questo il consigoiere regionale Nicola Conficoni passa...