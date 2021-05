Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PRIMAVERA GELATAPORDENONE L'impossibilità di utilizzare i locali interni con l'obbligo di servire solo negli spazi esterni. Il coprifuoco alle 22 che costringe talvolta a ingurgitare la cena in fretta e furia per non incappare nella pattuglia e nella conseguente sanzione. Ma soprattutto una situazione climatica molto difficile con una primavera che continua a dispensare pioggia e freddo, in particolare nelle aree della pedemontana e della...