Malore in casa, muore tra le braccia del fratello

LUTTOPORDENONE «Manu, con la tua prematura scomparsa, è stata interrotta una musica d'autore». Un saluto pieno d'amore quello di Carmine, un padre che ha perso la figlia di 42 anni improvvisamente. Emanuela Di Iasi è morta sabato tra le braccia del fratello Fabrizio. Un malore che non ha lasciato scampo alla donna che lavorava all'Electrolux e aveva due grandi passioni: quella per le tartarughe e quella per la musica che ascoltava sempre. «Ma aveva soprattutto tanti amici e tutti le volevano bene - la ricorda ancora incredula per un addio...