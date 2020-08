LUTTO

PORDENONE Aveva 46 anni, due figlie che adorava e tanti colleghi di lavoro che l'apprezzavano e le volevano bene. Giancarla Padalino, originaria di Salerno e residente a Pordenone, era un'operatrice socio sanitaria dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. È mancata giovedì sera. Si era sentita male ed era andata in pronto soccorso. Nonostante il prodigarsi del personale sanitario, il suo cuore - già sofferente - non ha retto. Aveva cominciato il suo percorso lavorativo a Pordenone proprio in pronto soccorso, poi aveva avuto problemi di salute e aveva cambiato reparto. Attualmente lavorava nella segreteria dell'Ortopedia. La sua morte improvvisa ha addolorato i colleghi, che su Facebook l'hanno ricordata con parole gentili. Anche il segretario della Uil-Fpl, Romano Bruno, è intervenuto esprimendo il cordoglio del sindacato, vicino ai familiari in questo difficile momento: «Chi l'ha conosciuta - scrive - la ricorderà sicuramente come una collega e una persona sempre cortese, disponibile e pronta al sorriso. Era inoltre apprezzata per la sua competenza professionale e le doti di disponibilità umana». In tanti la ricordano sottolineando la straordinaria generosità e gentilezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

