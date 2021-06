Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SPILIMBERGOUn malore fatale lo avrebbe colto a bordo della sua auto dove è stato ritrovato ieri mattina. Un uomo di 54 anni, Mauro Noventa, originario del padovano ma residente nella frazione spilimberghese di Istrago da alcuni anni, sarebbe stato colpito da un malore nel pomeriggio di sabato. Il suo corpo senza vita è stato però ritrovato soltanto nella mattinta di ieri. La sua Fiat Punto era stata parcheggiata in via Giulia, non lontano...