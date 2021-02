NUOVE PATOLOGIE

PORDENONE Già l'estate scorsa, dopo il lockdown, erano emerse preoccupazioni rispetto alla possibilità di un futuro incremento di alcune patologie - anche oncologiche - dovute ai rallentamenti di visite specialistiche in genere e degli screening. Una situazione che rischia di riproporsi (anche se, per esempio, il Cro di Aviano non ha interrotto o rallentato le attività di screening negli ultimi mesi) alla fine dell'attuale emergenza che sta proseguendo. Inevitabilmente molte persone - anche per i timori legati al virus e per scelte personali oltre che per il rallentamento e i rinvii di visite e interventi chirurgici non urgenti - hanno preferito evitare di frequentare gli ospedali. Alcune evidenze scientifiche iniziano a delineare alcune conseguenze che il Covid lascia su alcuni pazienti. In futuro cambieranno dunque anche le richieste e i bisogni di tipo sanitario.

LE LIMITAZIONI

Intanto, da alcuni dati scientifici relativi alle visite specialistiche, emergono già alcune tendenze che fanno emergere situazioni di rischio che si sono accumulate durante il lockdown più duro e durante questi mesi di confinamenti e limitazioni. Due, in particolare, le situazioni di rischio che hanno fatto scattare l'allarme tra gli specialisti e tra i medici della prevenzione. Un aumento del peso - che in media sarebbe di circa tre chilogrammi - nei pazienti che si sottopongono a visite. Questo tipo di tendenza potrebbe causare conseguenze future, in particolare in quelle persone che già soffrono di diabete o di patologie di tipo cardiocircolatorio. Inoltre, l'altro campanello d'allarme è legato alle dipendenze, in particolare da alcool: starebbe infatti emergendo un dato che parla di un forte incremento nell'abuso di sostanze alcoliche. Secondo i report dell'azienda sanitaria degli ultimi due anni - cioé prima dell'arrivo della pandemia, nel Friuli occidentale morivano 300 persone ogni centomila abitanti all'anno per malattie alcolcorrelate. Mentre 600 ogni 100 mila residenti sono i morti (cioé 1.800 persone) in un anno per patologie correlate al fumo. «Quello che sta emergendo - sottolinea Gianni Zanolin che auspica l'avvio di un dibattito anche su questi tempi - è una situazione che deve fare riflettere e impegnare il territorio sul fronte della prevenzione. Siamo di fronte a cambiamenti importanti, elementi fondamentale di cui la salute pubblica del futuro non può non tenere conto. Discutiamone, anche coinvolgendo quel patrimonio immenso di associazioni nate negli anni in particolare sui fronti della cardiologia, dell'alcolismo e della salute mentale».

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA