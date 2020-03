LA SITUAZIONE

PORDENONE Personalità della vita associativa del capoluogo, un dipendente comunale di un paese della provincia, perfino un bambino di cinque anni. È il bilancio di una giornata - quella di ieri - che ha sì fatto tirare il fiato alla corsa del contagio sulle 24 ore, ma che allo stesso tempo ha portato brutte notizie nei singoli casi.

L'AGGIORNAMENTO

Si parte dalla città. Pordenone conta 22 casi di Coronavirus, ma tra loro c'è il volto noto che risponde al nome del presidente onorario (ed ex presidente) dell'associazione San Valentino, Renato Bresin. La comunicazione della sua positività al virus è stata confermata dal sindaco Alessandro Ciriani. Un secondo fulmine sul sodalizio cittadino, dopo la positività di Franco Toffolo, le cui condizioni purtroppo si sono aggravate nelle ultime ore. Da Pordenone a San Quirino, per un caso che tiene in apprensione la comunità per un altro fattore: l'età del contagiato. Il comune dei Templari fa i conti con i primi tre pazienti, tra i quali c'è anche un bambino di appena cinque anni. Non è in gravi condizioni, esattamente come non lo è la bimba di 5 mesi di Zoppola, ma la notizia ha scosso comunque il paese. Il piccolo si trova a casa. C'è poi da annotare un caso positivo a Chions: si tratta di una dipendente del Municipio e per questo ora rischia di incepparsi l'area amministrativa del Comune. Si registrano otto casi a Cordenons, cinque a Porcia, due a Maniago, 11 a Sacile, tre a Casarsa, quattro a Valvasone, 14 a Caneva, tre a Polcenigo, cinque a Porcia.

Colpiti anche due ospiti della casa di riposo Micoli Toscano di Zoppola. Sono anziani ricoverati in ospedale. La situazione desta preoccupazione.

IN BASE

Ad Aviano i casi aumentano a tre: è di ieri, infatti, la positività di due militari statunitensi. Sono in isolamento e le loro condizioni non sono gravi.

IL BILANCIO

Salgono a 655 (666 se si considera l'aggiornamento locale dato dalla Prefettura di Pordenone in serata) i tamponi positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di 55 (66 sempre aggregando i dati in più della Prefettura) casi rispetto al picco di ieri. Anche i decessi aumentano: sono due in più rispetto a ieri (entrambi a Trieste) e portano il totale a 38 morti per Covid-19. Sono 10 a Udine, 1 a Pordenone, 27 tra Trieste e Gorizia. Tutte le persone decedute avevano pluripatologie. Lo rende noto il vicepresidente con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Il maggior numero di casi positivi si registra ancora nel territorio udinese (295) e in quello triestino (216); seguono il pordenonese con 125 casi e il goriziano con 30. Aumentano anche le persone guarite, che sono ad oggi 58, e quelle dichiarate clinicamente guarite, che sono 5, una in più di ieri. Sono in isolamento domiciliare 380 persone, quelle ricoverate nelle strutture ospedaliere sono 143 (+9 rispetto a ieri) e 38 quelle in terapia intensiva. Aumentano quindi i guariti, ma anche i ricoverati in Terapia intensiva, che sono nove in più.

LA NOVITÀ

La Protezione civile del Fvg ha la necessità di approvvigionarsi di mascherine filtranti da distribuire alla popolazione. A tal fine sta diramando un avviso per una manifestazione di interesse che gli operatori economici potranno inoltrare, allegando una dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica amministrazione. La fornitura avverrà mediante procedura diretta. L'avviso verrà pubblicato sul sito www.protezionecivile.fvg.it nonché nella sezione bandi e avvisi del sito della Regione www.regione.fvg.it.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA