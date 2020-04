CRO

AVIANO Il Coronavirus non ferma tutto. Al Cro di Aviano si continua a lavorare regolarmente, alla luce della mission ordinaria dell'istituto, nonostante la pandemia stia impattando in maniera pesante sul sistema sanitario nazionale per quanto riguarda diverse altre patologie che continuano a essere presenti (a cominciare da quelle cardiache) e rischiano di non venire affrontate al meglio.

LA NOTA

Al Centro di riferimento oncologico di Aviano segnala una nota della Cgil interna alla struttura - le attività di cura e di diagnostica, indispensabili nella gestione del fragile e clinicamente complesso paziente oncologico, stanno procedendo con regolarità e il malato sta ricevendo la stessa attenzione e le stesse cure che avrebbe ottenuto in un periodo non emergenziale. Questo grazie al senso di responsabilità di tutto il personale, dalle direzioni ai contrattisti, e alla totale collaborazione da parte di pazienti stessi e accompagnatori.

LA SICUREZZA

Tutto questo in piena sicurezza. L'impegno del personale sanitario e amministrativo dell'istituto, il senso di responsabilità e di appartenenza, la grande attenzione nel triage e l'uso dei dispositivi di protezione aggiunge il presidio sindacale sono diretti a salvaguardare l'accesso e a garantire in sicurezza la continuità nella attività clinica. Far entrare il virus in un ambiente in cui si attuano cure oncologiche sarebbe un fatto di gravità molto superiore rispetto a qualsiasi altro ambiente o situazione sanitaria. Come dire, insomma, che il Centro di riferimento resta una certezza perchi, oltre al Coronavirus, si trova a dover affrontare un'altra grande battaglia, quella contro il cancro. Per questo all'istituto sono sempre in prima linea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA