Makò, si preme per il polo scolastico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORDENONS La linea di indirizzo è stata data. Ora non resta che attendere gli eventi e che, soprattutto, gli enti superiori facciano (nel caso lo ritengano opportuno ed economicamente possibile) la loro parte. Quello che è certo, al di là delle ipotesi, è che mai come in questo momento ci sarebbe la necessità di sistemare il liceo artistico Galvani che non è una risorsa del solo territorio locale. Le sorti dell'ex Makò non sono per nulla certe. Anzi sul destino dell'ex cotonificio di Cordenons non ci sono sicurezze, anche perché la...