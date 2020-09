LA CORSA AL PREMIO

PORDENONE Ultimi giorni utili a raccogliere voti per il progetto di conservazione ambientale dell'area friulana dei Magredi nella competizione della Commissione Europea Natura 2000 - premio EU Citizens' Award. Il progetto Life Magredi Grasslands (https://www.magredinatura2000.it) promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia è dedicato alla conservazione delle ultime praterie aride della pianura friulana, la steppa friulana, i cosiddetti Magredi. Il progetto Life Magredi Grasslands è l'unico progetto italiano tra i 27 finalisti di quest'anno. Il vincitore della competizione viene deciso dai cittadini dell'Unione Europea votando online sul sito della Commissione Europea riportato qui: https://natura2000award-application.eu/finalist/4141.

Una volta votato sul sito della Commissione Europea, bisogna confermare il voto cliccando sul link che arriverà via email. Se non si conferma il voto, il voto non è valido. La competizione si chiude alla mezzanotte di martedì 22 settembre 2020. Non c'è molto tempo per votare. Il progetto Magredi Grasslands è attualmente al secondo posto: «se ci aiutate possiamo ancora farcela», è l'appello degli organizzatori. «Sarebbe fantastico - hanno scritto in una lettera - se poteste invitare i lettori de Il Gazzettino a votare per i Magredi». Questo progetto è dedicato alla conservazione e al ripristino delle ultime praterie aride della pianura friulana. Chiamate

magredi queste insolite praterie crescono su terreni grossolani depositati da tre fiumi prealpini. A causa della scarsa qualità del suolo, il terreno è altamente permeabile, consentendo solo ad alcuni tipi di piante di crescere. Queste cosiddette praterie secche del sub-mediterraneo orientale sono ormai quasi scomparse dalle pianure del nord Italia. «L'abbandono delle pratiche tradizionali - si legge a margine della presentazione, sul sito di Natura 2000 - come la falciatura e il pascolo estensivo, combinato con uno spostamento verso una produzione più intensiva di soia e mais, ha fatto sì che la loro gamma si riducesse drasticamente nel corso degli anni, lasciando solo piccole sacche isolate di habitat. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha quindi deciso di avviare un progetto Life per aiutare a ripristinare e ricollegare i magredi rimasti. Concentrandosi su terreni agricoli abbandonati all'interno di quattro siti Natura 2000, la macchia è stata ampiamente ripulita e la specie di piante invasive Amorpha fruticosa è stata rimossa ove possibile.

