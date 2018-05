Magazzini del lavoratore, asta da 700mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIBUNALEPORDENONE L'asta dell'esecuzione immobiliare è stata fissata alle 15 del 22 giugno e il termine di presentazione di eventuali offerte scadrà a mezzogiorno del giorno prima. Bisogna attendere dunque ancora un mese per sapere se c'è qualcuno interessati ad acquistare l'immobile degli ex Magazzini del lavoratore, in piazzale Duca d'Aosta. Si tratta di due lotti per i quali l'asta prevede un prezzo base di 876mila euro e un'offerta minima di 657mila euro. L'edificio è di quattro piani fuori terra e a giugno saranno posti in vendita il...