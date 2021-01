IL CONTRASTO

PORDENONE Sempre dall'Istituto superiore di sanità, e all'interno dello stesso rapporto che allarma il Friuli Venezia Giulia, c'è un dato in controtendenza. E stando alle indicazioni giunte negli scorsi giorni dal Comitato tecnico-scientifico sarebbe anche il più importante. E il famoso indice Rt, che misura la velocità e la capacità di trasmissione del virus e più in generale cerca di prevedere come si muoverà la pandemia nel futuro più immediato. Ebbene, in un quadro preoccupante come quello descritto nell'articolo in alto, c'è una stranezza. L'indice Rt sui sette giorni, cioè quello utilizzato per assegnare i colori alle singole regioni, in Friuli Venezia Giulia è in diminuzione nell'ultimo monitoraggio. Nei giorni attorno al Natale era salito sino a raggiungere quota 0,98, sfiorando quindi la quota uno che secondo l'ultima stretta imposta dal governo vorrebbe dire zona arancione. Nel dettaglio, l'indice in Friuli Venezia Giulia è sceso a quota 0,91. Quasi un decimo di punto rispetto alla rilevazione precedente. Come si spiega, allora, il gruppo di valori (contagi, ricoveri, tracciamento, focolai) che invece peggiorano in modo anche evidente? In realtà l'indice Rt è una misura mobile, e non deve essere sempre messa a confronto con il dato secco dei contagi. Il valore, ad esempio, ha il compito (ingrato, ma scientifico) di prevedere cosa potrà accadere nell'immediato futuro. Un Rt elevato, ad esempio, sancisce che in un determinato territorio - ad esempio - la diffusione dell'epidemia tra la popolazione è destinata ad aumentare nel breve periodo. Un Rt stabile testimonia come ci si trovi in una fase piatta del contagio, mentre un valore che tende a scendere è di per sé una buona notizia. Secondo quanto stabilito sui sette giorni dall'Istituto superiore di sanità, quindi, a breve si dovrebbero vedere i famosi effetti delle misure restrittive varate dal governo per il periodo di Natale, quando il Paese ha vissuto giorni di alternanza tra il rosso e l'arancione. Secondo l'indice Rt in diminuzione, quindi, la situazione non solo non dovrebbe peggiorare, ma si dovrebbe assistere a un miglioramento dei dati nei prossimi giorni, in parte già testimoniato dall'abbassamento dell'indice sui tamponi registrato ieri. Quanto all'indice sui 14 giorni, invece, in Friuli Venezia Giulia è più alto e raggiunge la famigerata quota uno. Ma l'assegnazione del colore da parte dell'Iss e del ministero della Salute avviene esclusivamente tenendo conto dell'Rt a sette giorni.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA