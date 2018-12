CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUTTOADDIO A TAIARIOLGESTÌ IL CARDUCCIÈ morto, all'età di 71 anni, Angelo Taiariol. Molto conosciuto in città, anche se ha sempre vissuto con la famiglia a Roveredo in Piano, poiché aveva gestito il bar Carducci in piazza Risorgimento. Era rimasto dietro al bancone del locale, gestito con il fratello Edi e in precedenza con il cognato, fino a una quindicina di anni fa. Negli ultimi anni era andato in pensione. Lascia la moglie Daniela e le due figlie. Il funerale sarà celebrato oggi, nella chiesa di Roveredo.MUSICA&SOLIDARIETÁCONCERTO...