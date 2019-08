CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUTTOADDIO A MARIAFEDORA PAVANSono in molti a ricordarsi il suo sorriso e il suo volto gentile. È mancata sabato mattina all'ospedale Santa Maria degli Angeli, Maria Fedora Pavan, dopo una lunga malattia. Sposata con Giuseppe Moretto (già dirigente della Friuladria, ora in pensione), con il quale ha avuto il figlio Alberto, viveva in corso Garibaldi e gestiva i beni di famiglia. Era infatti la figlia dell'imprenditore vitivinicolo Giovanni Pavan, deceduto nel 2006. Il funerale sarà celebrato domani, alle 10.30, nel duomo San Marco in...