BRIGATA ARIETE

PORDENONE Nuclei specializzati del Reparto comando e supporti tattici Ariete e del Reggimento Logistico Ariete, unità dipendenti dalla Brigata Ariete di Pordenone, hanno effettuato, su richiesta della Prefettura di Venezia, l'igienizzazione di ampie aree pubbliche del comune di Concordia Sagittaria (VE) al fine di contenere i rischi connessi alla diffusione del COVID-19 ed incrementare la salubrità ambientale.

I Nuclei, opportunamente addestrati ed equipaggiati, hanno effettuato con mezzi ed apparati in dotazione alla Forza Armata, le operazioni nelle maggiori aree di interesse, in aderenza alle esigenze espresse dal Sindaco Claudio Odorico. In particolare sono stati igienizzati gli uffici comunali, il museo, la biblioteca e la struttura dell'asilo nido.

I soldati dell'Esercito, coordinati dal Capitano Giuseppe Tarantino, hanno eseguito le operazioni in una cornice di sicurezza garantita dalla Protezione Civile comunale, dalla Polizia Municipale, dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Portogruaro e da assetti sanitari della Croce Rossa, nel costante rispetto delle norme di tutela sanitaria e ambientale.

L'attività rientra nell'ambito del costante concorso che la Forza Armata, a seguito delle esigenze espresse dalle varie Prefetture, sta garantendo su tutto il territorio nazionale a favore della collettività per fronteggiare l'epidemia in corso.

In questo periodo emergenziale le unità dell'Esercito hanno messo in campo i propri assetti specialistici con grande sforzo di uomini, mezzi e strutture; in particolare le unità della Brigata Ariete, operanti in Friuli e nel Veneto orientale, hanno moltiplicato i propri sforzi al fine di soddisfare le richieste dei sindaci, integrando i propri nuclei specializzati con altro personale addestrato per l'emergenza e acquistando altri e più specifici strumenti di bonifica.

