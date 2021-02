Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Lunedì 8 febbraio in Italia bus e treni si fermeranno per quattro ore: la protesta è volta a chiedere il rinnovo del contratto di categoria. Nella Destra Tagliamento lo sciopero dei trasporto farà il bis. I dipendenti di Atap hanno deciso di affiancare alla protesta nazionale anche quella locale: da diversi mesi infatti alcune richieste ad Atap (in particolare rispetto alle nuove tratte e ai tempi di percorrenza, spesso ritenuti impossibili dai sindacati degli autisti) sono rimaste insoddisfatte. Le due iniziative saranno sovrapposte: Il blocco del trasporto lunedì mattina sarà dalle 8.30 alle 12,30 per il servizio dei bus extraurbani, mentre dalle 9 alle 12,30 per gli extra-urbani. Il servizio scolastico - e dunque il piano dei trasporti messo in piedi all'inizio di questa settimana per garantire la ripresa delle lezioni nelle scuole superiori - sarà garantito e non subirà alcun contraccolpo. Rispetto alla vertenza con Atap Cgil, Cisl e Uil dei Trasporti già in autunno avevano chiesto un tavolo in prefettura. Diverse le questioni critiche aperte, in particolare legati ai tempi di percorrenza delle nuove tratte del Tpl regionale. Situazioni che rendono difficile rispettare gli orari con i conseguenti disagi anche per l'utenza. Oltre che le difficoltà nel rispettare il codice della strada e gli orari di lavoro che «sforano sempre più». «Nelle ultime settimane - sottolinea il sindacato - ci sono stati sette incontri con la società e si è pure giunti a qualche ipotesi di accordo. Ma tutto si è bloccato in direzione tecnica». Sulla vertenza in campo la Cgil provinciale: «Investire in una moderna riorganizzazione del Tpl significa anche riconoscere il dirotto dei lavoratori a essere partecipi dell'organizzazione del servizio. Questo in Atap però non sta avvenendo».

