CONSIGLIO COMUNALE

PORDENONE Il Consiglio comunale di Pordenone è stato convocato dal presidente Andrea Cabibbo per lunedì 19 ottobre alle 17.30 in videoconferenza. All'ordine del giorno, su proposta dell'assessora all'urbanistica Cristina Amirante, l'approvazione della variante n.20 al P.R.G.C conseguente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico relativa alla realizzazione della nuova scuola Lozer nel quartiere di Torre, poiché non sono state presentate nè osservazioni e neppure opposizioni. L'assessora al bilancio Mariacristina Burgnich invece sottoporrà all'Assemblea la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 per il finanziamento di spese correnti, di investimento ed applicazione dell'avanzo di amministrazione. In conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari si è stabilito che la seduta termini alle 21.30 o comunque ad oltranza fino all'esaurirsi del dibattito sulle delibere, tuttavia se rimarrà del tempo si continuerà con la discussione sulla mozione presentata dal gruppo consiliare di F.lli d'Italia che propone di esprimere solidarietà alla senatrice Segre e a tutte le vittime dei regimi totalitario.

