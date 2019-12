Lucchini: «L'ospedale pordenonese è un'eccellenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il presidente pordenonese dell'Ordine dei medici, Guido Lucchini, interviene a proposito della sentenza che ha condannato l'Azienda sanitaria locale a risarcire un paziente per una diagnosi avvenuta in ritardo ancora nel 2012.«Non entriamo nel merito della sentenza - ha premesso - ma ci sentiamo di difendere la sanità pordenonese, che rappresenta un'eccellenza. In particolare, il reparto di Pneumologia lavora da anni con tutti i posti letto occupati e con tecnologie di altissima qualità. Un'indagine recente ha rivelato che i pazienti...