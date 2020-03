LOTTA CONTRO IL TEMPO

PORDENONE Prima l'emergenza, poi il piano operativo. Ma tutto nel giro di pochissimi giorni, per provare a salvare ciò che in provincia di Udine non si è riusciti a salvare: le case di riposo. A Pordenone non si vuole arrivare alla conta dei decessi, alla generazione perduta tra i letti di una struttura anonima e senza il conforto dei parenti. Per questo ieri il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria, in una serie di riunioni, ha messo a punto due decisioni ufficiali.

La più importante riguarda la casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola: al suo interno nascerà una piccola ma fondamentale zona rossa, un'area che su scala ricorderà ciò che avviene in campo nazionale. Il Dipartimento ha chiesto alla direzione della struttura una piantina dell'edificio e si individuerà un'area nella quale sistemare chi tra i pazienti presenta o presenterà febbre o sintomi correlati alla possibile presenza del Coronavirus. Un reparto a tenuta stagna, isolato, a prova di contagio. Questo per salvare gli altri ospiti da un rischio incalcolabile, viste l'età media e le condizioni di salute. La seconda decisione che riguarda Zoppola si riferisce alla possibilità di individuare una foresteria per permettere al personale di pernottare non a casa, ma nei pressi della struttura. E in questo senso si potranno utilizzare la foresteria del Comune o l'asilo che si trova vicino alla residenza per anziani. La terza si riferisce all'estensione dei tamponi, che saranno a tappeto.

IL PIANO

Subito dopo si potrà pensare a un protocollo valevole per tutte le case di riposo della provincia. Il progetto c'è già, ed è stato messo a punto ieri pomeriggio. Consiste in alcune norme di comportamento per gli operatori a contatto con pazienti positivi (uso delle protezioni e altre accortezze) oppure con pazienti che sono stati vicini a persone infette. Anche nel protocollo generale si fa riferimento alle foresterie: è specificato che saranno realizzate nelle strutture dotate di spazi sufficienti. A San Vito, in casa di riposo, come anticipato ieri l'operazione è già scattata per tutti gli operatori e durerà almeno 10 giorni. «Mi rendo conto del sacrificio richiesto al personale che, però, ha dato una risposta sorprendente e... aspettata» è il commento della direzione. Nel resto della provincia si procederà già da oggi a una verifica caso per caso. I sindacati, ieri, hanno sollecitato l'accelerazione verso la nascita del piano in questione.

L'ALLARME

Ieri intanto l'emergenza non si è arrestata. All'interno dell'Rsa di San Vito sono stati registrati altri due casi positivi. I pazienti non sono stati ricoverati e rimangono nella struttura. I positivi in totale sono dieci, di cui uno solo in ospedale. Ora si procederà, come chiede anche la Cgil, ad effettuare i tamponi a tutti i pazienti.

La seconda brutta notizia arriva da Spilimbergo. Il contagio ha toccato infatti il quarto ospedale della provincia: all'interno del polo medico si registrano tre operatori positivi, tra cui due infermiere. Il contagio sarebbe riconducibile all'attività del dirigente positivo all'ospedale di San Vito. Si procederà immediatamente ai tamponi per limitare la diffusione del virus. Tornando a San Vito, sono negativi i test a cui negli scorsi giorni è stato sottoposto il personale dell'ospedale dopo i tre casi di positività. Ma anche qui c'è il rovescio della medaglia, perché da fonti vicine alla dirigenza del polo medico si apprende che i casi di positività tra i pazienti ricoverati «sono numerosi». Tutti, una volta arrivato l'esito del tampone, vengono trasferiti altrove, perché l'ospedale di San Vito è tra quelli che devono restare liberi da pazienti Covid-19.

M.A.

